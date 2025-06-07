«С признаками острого отравления»: в Омской области в больницу попали более десяти отдыхающих в детском лагере детей

По данным telegram-канала SHOT, в Омской области в больницу доставлены одиннадцать детей из лагеря «Орлёнок» с признаками острого отравления.
Первые жалобы на плохое самочувствие стали поступать вечером пятого июня от группы детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. На следующий день всем детям с аналогичными симптомами потребовалась госпитализация в инфекционное отделение. На текущий момент врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное.
По факту произошедшего начато расследование по статье об оказании небезопасных услуг, предназначенных для несовершеннолетних.