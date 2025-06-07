Озвучена необратимая опасность грядущего разрушения ледяного покрова Антарктики

Ледяной покров Западной Антарктики, содержащий около 750 000 кубических миль льда — этого достаточно, чтобы заполнить стадион «Уэмбли» почти 3 миллиарда раз, — является богатым резервуаром драгоценной замороженной пресной воды. Сейчас ученые предупреждают, что этот огромный природный объект находится на грани катастрофического «необратимого» разрушения. По мнению экспертов, коллапс приведет к разрушительному повышению уровня моря во всем мире в течение следующих нескольких сотен лет на 4 метра.
И это может быть вызвано потеплением океана, лишь немного превышающим темпы, которые мы наблюдаем в настоящее время, пишет Daily Mail.
«Даже незначительное потепление на глубине океана на 0,25 °C выше современного уровня может спровоцировать начало коллапса, — предупреждает автор исследования Дэвид Чандлер из Норвежского исследовательского центра (NORCE). — При нашем современном климате переход к коллапсарному состоянию будет медленным, возможно, через 1000 лет, но, вероятно, он произойдет намного быстрее, если произойдет дополнительное глобальное потепление».
В будущем, когда уровень моря повысится, затоплению подвергнутся большие и поселки, а это означает, что людям придется покидать свои дома и перебираться вглубь материка. А малые островные государства могут постепенно полностью погрузиться под воду, что вынудит их жителей эмигрировать, пишет Daily Mail.
Ледниковые щиты — это массивы ледникового покрова площадью более 50 000 квадратных километров. На Земле существует два ледяных покрова — Гренландский и Антарктический, — и вместе они содержат около 99% запасов пресной воды на Земле, поясняет Daily Mail. Как следует из названия, Западно-Антарктический ледяной щит является западным сегментом последнего и в большей степени подвержен влиянию изменения климата. В отличие от своего восточного аналога, Западно-Антарктический ледяной щит в основном лежит на морском дне. Другими словами, ледяной покров Западной Антарктики покрыт водой, и сегодня эта вода становится все теплее и теплее из-за глобального потепления.
«Как в Восточной, так и в Западной Антарктиде очень толстый лед — более 3 км, а в самом толстом месте даже 4,9 км, — отмечает Чендлер в интервью MailOnline. — Западная Антарктида важна по двум причинам: во-первых, если растает даже небольшая часть всего этого льда, это вызовет катастрофическое повышение уровня моря. Во-вторых, сам ледяной покров влияет на климат, поэтому, если его часть растает, это может привести к изменению климата даже в Европе».
Исследовательская группа, в которую также входили эксперты из академических институтов Великобритании и Германии, провела модельное моделирование ледниковых циклов за последние 800 000 лет. В течение этого периода климат Земли несколько раз менялся между холодными периодами, известными как «ледниковые», и более теплыми периодами, называемыми «межледниковьями».
Некоторые из этих прошлых межледниковых периодов, вероятно, были теплее, чем наш современный климат, и дают представление о том, как обширный антарктический ледяной покров может отреагировать на будущее потепление.
Во время межледниковых периодов теплая океанская вода растаяла бы и истончила плавучие шельфовые ледники, которые окружают и защищают Западно-Антарктический ледяной щит, сделав его уязвимым.
«За последние 800 000 лет Антарктический ледяной покров имел два стабильных состояния, между которыми он неоднократно менялся, — рассказывает Чандлер. — Одно из них — Западно-Антарктический ледяной покров — находится в том состоянии, в котором мы находимся в настоящее время. В другом состоянии произошло разрушение Западно-Антарктического ледяного щита. Поскольку тепло, необходимое для таяния льдов в Антарктиде, поступает в основном из океана, в настоящее время существует опасение, что потепление вод в результате изменения климата приведет к тому, что Западно-Антарктический ледяной щит снова придет в разрушенное состояние».
Потеря льда из этого «огромного резервуара пресной воды» может угрожать прибрежным сообществам и мировой экономике, если объем льда уменьшится всего на несколько процентов.
Как только ледяной покров достигнет разрушенного состояния, для возврата к стабильному современному состоянию потребуется несколько тысяч лет относительно низких температур (на уровне или ниже доиндустриальных условий).
«Как только происходит опрокидывание, оно становится самоподдерживающимся и, по-видимому, очень маловероятно, что оно будет остановлено до того, как приведет к повышению уровня моря примерно на четыре метра — и это будет практически необратимо», — отмечает Чандлер.
В 2023 году эксперты Британской антарктической службы (BAS) заявили, что скорость таяния Западно-Антарктического ледяного покрова будет продолжать увеличиваться до конца столетия, независимо от того, насколько мы сократим использование ископаемого топлива.
Даже если выбросы парниковых газов будут контролироваться для достижения наилучшего возможного сценария, таяние ледяного покрова в этом столетии продолжит ускоряться, причем в три раза быстрее, чем в 20-м веке, обнаружила команда BAS.
Если ледяной покров полностью растает, из него выйдет достаточно воды, чтобы поднять уровень моря во всем мире на 5,3 метра. Однако ученые говорят, что это «всего лишь» увеличит их рост на один метр к концу столетия.