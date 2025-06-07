Озвучена необратимая опасность грядущего разрушения ледяного покрова Антарктики

«Как в Восточной, так и в Западной Антарктиде очень толстый лед — более 3 км, а в самом толстом месте даже 4,9 км, — отмечает Чендлер в интервью MailOnline. — Западная Антарктида важна по двум причинам: во-первых, если растает даже небольшая часть всего этого льда, это вызовет катастрофическое повышение уровня моря. Во-вторых, сам ледяной покров влияет на климат, поэтому, если его часть растает, это может привести к изменению климата даже в Европе».