Как ни странно: стюардесса рассказала о самом плохом напитке в самолете

Не нужно быть микробиологом или вирусологом, чтобы знать, что самолеты — не самые чистые места в мире. От общих туалетов до столика с подносом, который находится прямо перед вами, многие поверхности кишат бактериями, зародышами и другими неприятными микроорганизмами. Но в видеоролике, опубликованном в соцсетях, бывшая стюардесса Кэт Камалани предупреждает, что проблемой может быть не только ваше окружение, но и то, что вы выбираете в тележке с напитками.