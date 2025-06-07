Как ни странно: стюардесса рассказала о самом плохом напитке в самолете

Обслуживание в баре на борту самолета — это то, чего с нетерпением ждут заядлые путешественники, и в дальних рейсах оно часто бесплатное. Большинство авиакомпаний предлагают пассажирам широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, которыми они могут наслаждаться, находясь на высоте около 10 км. Стюардесса рассказала о самом плохом напитке, который можно подавать в самолете, и это может звучать удивительно.
Авиационный работник, ведущая свой собственный блог под названием These Gold Wings, рассказала своим читателям, почему именно этого напитка следует избегать. Выступая под псевдонимом «Джет», она объяснила, что разливание газированных напитков в воздухе может стать серьезной помехой для обслуживающего персонала.
Опытная бортпроводница утверждает, что «безалкогольные напитки пенятся намного сильнее, когда их наливают из банки» из-за давления в салоне. Она добавила, что это означает, что ей приходится «сидеть и ждать, пока не поднимутся пузырьки, прежде чем я смогу продолжить разливать». Это может привести к замедлению подачи напитков, особенно на загруженных рейсах с высоким спросом на напитки.
Во время полетов в салоне самолета сухо из-за низкой влажности, а газированные напитки, которые не так хорошо увлажняют организм, как вода, в долгосрочной перспективе могут вызвать у пассажиров сильную жажду, пишет Daily Mail. Поскольку давление воздуха в салоне ниже, чем на земле, газированные напитки также могут накапливаться в вашем желудке, что потенциально может привести к вздутию живота.
Хотя всегда приятно насладиться бокалом шипучего напитка высоко в облаках, стюардесса отмечает, что лучший выбор напитка — это вода, чтобы избежать обезвоживания.
Как бы то ни было, по словам бортпроводников, есть несколько вариантов напитков, от которых вам, возможно, лучше воздержаться, отмечает ресурс Best Life.
Не нужно быть микробиологом или вирусологом, чтобы знать, что самолеты — не самые чистые места в мире. От общих туалетов до столика с подносом, который находится прямо перед вами, многие поверхности кишат бактериями, зародышами и другими неприятными микроорганизмами. Но в видеоролике, опубликованном в соцсетях, бывшая стюардесса Кэт Камалани предупреждает, что проблемой может быть не только ваше окружение, но и то, что вы выбираете в тележке с напитками.
«Никогда не употребляйте жидкости, которая не в банке или бутылке!» — предупреждает она.
Хотя это может показаться странным ограничением, Камалани объясняет, что оно связано с проблемой планового технического обслуживания самолетов. В частности, это касается бортовых резервуаров для воды, которые, по ее словам, «отвратительны» и «никогда не чистятся».
К сожалению, это исключает один из самых распространенных способов заказа воды в полете. «Поговорите со стюардессой, и мы редко, очень редко пьем кофе или чай. Они берутся из одного резервуара для воды», — объясняет она. «Поэтому, когда вы пьете этот кофе и чай, приготовленные из такой горячей воды, это просто отвратительно».
И дело не только в самих емкостях: Камалани предупреждает, что кофемашины расположены в опасной близости от туалетов. И хотя графины и кофейники вынимаются и моются между рейсами, она поясняет, что сами устройства «редко моются, если только они не сломаны».