Самарский Роспотребнадзор разрешил купаться на 8 пляжах

Надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологические заключения по нескольким территориям.
Представители областного управления Роспотребнадзора уточнили: купаться можно только при наличии такого документа. К 6 июня его получили восемь участков. Из них три находятся в Новокуйбышевске (около озер Орловское и Сакулино-1, 2).
Еще два — в селе Муранка Шигонского района вблизи реки Уса. Столько же — в Сергиевском муниципалитете (Елшанка, озеро Липовое и Сергиевск, озеро Банное). Один — на базе отдыха «Утес» у Волги.
«Там организован лабораторный контроль за состоянием воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено», — уточнили в Роспотребнадзоре.
На днях писали, что в Самаре эскизы благоустройства пляжей разработают до 31 июля нынешнего года.
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