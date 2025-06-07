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Самарский Роспотребнадзор разрешил купаться на 8 пляжах

Надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологические заключения по нескольким территориям.

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Надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологические заключения по нескольким территориям.

Представители областного управления Роспотребнадзора уточнили: купаться можно только при наличии такого документа. К 6 июня его получили восемь участков. Из них три находятся в Новокуйбышевске (около озер Орловское и Сакулино-1, 2).

Еще два — в селе Муранка Шигонского района вблизи реки Уса. Столько же — в Сергиевском муниципалитете (Елшанка, озеро Липовое и Сергиевск, озеро Банное). Один — на базе отдыха «Утес» у Волги.

«Там организован лабораторный контроль за состоянием воды и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено», — уточнили в Роспотребнадзоре.

На днях писали, что в Самаре эскизы благоустройства пляжей разработают до 31 июля нынешнего года.

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