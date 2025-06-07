Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пляж с кварцевым песком откроют в Сириусе 12 июня

В Сириусе на День России появится пляж площадью 6000 квадратных метров.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Сириусе на День России открывается новый пляж площадью 6000 квадратных метров с кварцевым песком. Пляж, протяженностью 120 метров, создан одним из пятизвездочных отелей города и станет третьей новой прибрежной зоной отдыха в Сочи за последние пять лет.

«На территории разместят 12 бунгало и более 300 шезлонгов. Песок — отечественного производства, высокого качества. Гости отеля смогут пользоваться пляжем бесплатно, для остальных вход будет платным. В день открытия запланировано праздничное мероприятие в стиле “Спасатели Малибу”, — рассказали в пресс-службе отеля.