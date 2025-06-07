Новый пляж с кварцевым песком откроют в Сириусе 12 июня

В Сириусе на День России открывается новый пляж площадью 6000 квадратных метров с кварцевым песком. Пляж, протяженностью 120 метров, создан одним из пятизвездочных отелей города и станет третьей новой прибрежной зоной отдыха в Сочи за последние пять лет.
«На территории разместят 12 бунгало и более 300 шезлонгов. Песок — отечественного производства, высокого качества. Гости отеля смогут пользоваться пляжем бесплатно, для остальных вход будет платным. В день открытия запланировано праздничное мероприятие в стиле “Спасатели Малибу”, — рассказали в пресс-службе отеля.