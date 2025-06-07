Губернатор Смоленской области Василий Анохин проводит регулярные встречи с участниками СВО и их семьями

После очередной встречи с властями была поддержана инициатива, чтобы с июня во всех медицинских организациях региона стартовала акция «Время СВОих».
Каждую неделю, по вторникам и средам с 10:00 до 13:00, участники специальной военной операции смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. У них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Понимаю, что здоровье бойцов — это важно. Сейчас особое внимание уделяем вопросам их реабилитации и ресоциализации. Продолжим поддерживать наших защитников и вводить для них дополнительные меры поддержки, — отметил глава региона.