Губернатор Смоленской области Василий Анохин проводит регулярные встречи с участниками СВО и их семьями

Каждую неделю, по вторникам и средам с 10:00 до 13:00, участники специальной военной операции смогут получить первичную медико-санитарную помощь без очереди и предварительной записи. У них будет возможность проконсультироваться у узкопрофильных специалистов, провести диагностические и лабораторные исследования, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.