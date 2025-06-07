Стало известно, сколько заработает Джесси Блэкер в омском «Авангарде»

Контракт с 34-летним хоккеистом рассчитан на два года. По данным инсайдера Михаила Зислиса, Блэкер будет зарабатывать 46 млн рублей за сезон. Напомним, что благодаря паспорту Республики Казахстан (родом Блэкер из Канады) защитник не считается легионером в КХЛ.