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Стало известно, сколько заработает Джесси Блэкер в омском «Авангарде»

К моменту окончания соглашения ему будет 36 лет.

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Источник: КХЛ

В пятницу, 6 июня, омский «Авангард» официально объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Джесси Блэкером.

Контракт с 34-летним хоккеистом рассчитан на два года. По данным инсайдера Михаила Зислиса, Блэкер будет зарабатывать 46 млн рублей за сезон. Напомним, что благодаря паспорту Республики Казахстан (родом Блэкер из Канады) защитник не считается легионером в КХЛ.

Джесси Блэкер играет в КХЛ с 2017 года. Ранее он выступал за «Куньлунь» и «Барыс», а последние четыре сезона отыграл в «Автомобилисте» из Екатеринбурга.