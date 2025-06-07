«Травмы»: психолог объяснила, что не так с приемными детьми Кравец и Зверева

Алена Кравец в течение долгих лет уверяла, что Даниэла — ее родная дочь. Однако в 11 лет девочка узнала, что она приемная. Сергей Зверев тоже долгое время уверял, что Сергей — его сын от некой гражданской жены, погибшей в ДТП. Однако позже выяснилось, что мальчик был усыновлен в одном иркутских детских домов. Спустя время Зверев-младший отрекся от отца.