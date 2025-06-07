«Травмы»: психолог объяснила, что не так с приемными детьми Кравец и Зверева

Звездные родители столкнулись с проблемами.
Певица Алена Кравец огорошила признанием о том, сдала приемную дочь обратно в детский дом. Причиной стало якобы неподобающее поведение девочки. До этого с похожими трудностями сталкивался звездный парикмахер и певец Сергей Зверев. Что же не так в этих ситуациях, когда у ребенка есть все? Об этом в беседе с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.
«Подобные конфликты в приемных семьях, в том числе и звездных, нередко связаны с травмами, которые ребенок получил до усыновления. У многих детей из детских домов нарушена привязанность, они не чувствуют доверия к миру и взрослым. Подростковый возраст усиливает внутренние конфликты, а внимание со стороны общества может только усугубить ситуацию», — поясняет эксперт.
Психолог отмечает, что в этих случаях вопрос материального благосостояния не приоритетный. Усыновленным детям зачастую не хватает стабильности, терпения и психологической поддержки. Тут главный вопрос в том, как родитель, а тем более, популярный человек, налаживает контакт с ребенком.
«Это сложный процесс адаптации, который требует времени и профессионального сопровождения», — говорит Дугенцова. Однако негативный опыт, с которым столкнулись и Алена Кравец, и Сергей Зверев, не стоит воспринимать однозначно. Усыновление — не всегда простой процесс, но если к нему подходить осознанно и с поддержкой психолога, можно сгладить все острые углы.
Алена Кравец в течение долгих лет уверяла, что Даниэла — ее родная дочь. Однако в 11 лет девочка узнала, что она приемная. Сергей Зверев тоже долгое время уверял, что Сергей — его сын от некой гражданской жены, погибшей в ДТП. Однако позже выяснилось, что мальчик был усыновлен в одном иркутских детских домов. Спустя время Зверев-младший отрекся от отца.