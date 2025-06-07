Дом основателя ChronoPay продали на торгах по заниженной цене

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости», Врублевский не смог расплатиться с долгами в размере 75 миллионов рублей, в связи с чем в апреле прошлого года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Для управления процессом банкротства был назначен финансовый управляющий, а имущество бизнесмена, в том числе дом и участок в Палицах, квартира в Москве, автомобили и коттедж в Жуковке, было включено в конкурсную массу для погашения долгов.
Его адвокат Михаил Громадский сообщил, что самым ликвидным активом его клиента является земельный участок с домом в Жуковке. Рыночная стоимость этого объекта, площадью свыше 1000 квадратных метров, оценивается более чем в 400 миллионов рублей. Формально коттедж принадлежал супруге Врублевского, хотя фактически находился в их совместной собственности.
В связи с тем, что Врублевский, находясь под стражей, не имел возможности активно заниматься вопросами своего банкротства, его адвокаты искали различные способы погашения долга. В конце концов на торги был выставлен участок в Жуковке, причём по заниженной цене. По словам Громадского, объект был «достаточно быстро» продан за 199 миллионов рублей.
«Мы подали апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд для разрешения разногласий по поводу продажи имущества моего доверителя. Кроме того, что правом владения и пользования домом сохраняют несовершеннолетние дети, что не было учтено при продаже этого имущества, он был реализован по цене ниже рынка как минимум на 50%, что подтверждено отчётом оценщика. Заседание назначено на 17 июня», — рассказал адвокат.
По мнению Врублевского, права его несовершеннолетних детей, проживающих в доме, были нарушены. Адвокат Дмитрий Алексашин сообщил, что предполагаемые новые собственники дома в Жуковке прибыли туда в сопровождении полиции, но, узнав о присутствии детей, покинули территорию.
Напомним, Павла Врублевского задержали в марте 2022 года. Основателя международной компании Chronopay обвинили по статьям о мошенничестве и краже. Уже через несколько дней предпринимателя заключили под стражу.