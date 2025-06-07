Дом основателя ChronoPay продали на торгах по заниженной цене

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости», Врублевский не смог расплатиться с долгами в размере 75 миллионов рублей, в связи с чем в апреле прошлого года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Для управления процессом банкротства был назначен финансовый управляющий, а имущество бизнесмена, в том числе дом и участок в Палицах, квартира в Москве, автомобили и коттедж в Жуковке, было включено в конкурсную массу для погашения долгов.