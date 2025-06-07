Не только Троица: какие праздники отмечают 8 июня 2025 года

В воскресенье, 8 июня 2025 года, жители России отметят целый ряд значимых праздников. Наиболее важным для православных верующих станет День Святой Троицы — один из главных церковных праздников года. Также в этот день будут отмечаться народный праздник Карп Карполов, Всемирный день океанов, День социального работника и несколько других профессиональных и тематических торжеств. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и особенности празднования — подробнее в материале URA.RU.