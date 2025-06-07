В Уфимском районе не могут найти перевозчика на автобусный маршрут

В Уфимском районе ищут перевозчика на маршрут № 136. Очередной конкурс состоялся 18 апреля, но ни один перевозчик не подал заявку. Новый конкурс запланирован в третьем квартале 2025 года.
В Минтрансе Башкирии сообщили, что на маршруте по плану должны курсировать три малых автобуса и автобус средней вместимости. Транспорт будет работать круглый год.
В настоящий момент ситуация с отсутствием автобуса беспокоит жителей Лекаревки. Единственный маршрут № 164 с нагрузкой не справляется, передает Ufacitynews.