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В Уфимском районе не могут найти перевозчика на автобусный маршрут

Очередной открытый конкурс не принес заявок.

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Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе ищут перевозчика на маршрут № 136. Очередной конкурс состоялся 18 апреля, но ни один перевозчик не подал заявку. Новый конкурс запланирован в третьем квартале 2025 года.

В Минтрансе Башкирии сообщили, что на маршруте по плану должны курсировать три малых автобуса и автобус средней вместимости. Транспорт будет работать круглый год.

В настоящий момент ситуация с отсутствием автобуса беспокоит жителей Лекаревки. Единственный маршрут № 164 с нагрузкой не справляется, передает Ufacitynews.