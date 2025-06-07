В Воронежской области более 1,2 тыс. человек пострадали от укусов клещей

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 6 июня.
По данным санитарных врачей, регион не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), и случаев заболевания на данный момент не зафиксировано. Однако за последнюю неделю число обращений увеличилось более чем на 100 человек.
Специалисты напоминают, что иксодовые клещи могут быть переносчиками опасных инфекций: боррелиоза (болезни Лайма), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза и лихорадки Ку.
Для снижения риска заражения к 6 июня в регионе уже провели обработку от клещей на общей площади свыше 1315 гектаров в местах массового отдыха населения.