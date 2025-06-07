Жители Иркутской области могут проголосовать за объекты благоустройства

До 12 июня жители Приангарья и других регионов страны могут отдать голос за объекты благоустройства. Обозначить свое решение можно до 12 июня на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru, через платформу обратной связи (раздел «Комфортная городская среда») или при помощи волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщают в правительстве региона, в Иркутской области проголосовали порядка 180 тысяч человек: больше всего в Иркутске, Ангарске и Усть-Илимске.
К слову, в 2025 году в голосовании участвуют объекты благоустройства в 19 муниципальных образованиях Приангарья. Разработано 63 проекта для 57 территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, начнут реализовывать в 2026 году. На это выделят средства из регионального и федерального бюджетов.
Напомним, новый терминал прилета в Иркутске запустят в работу 11 июня. Одноэтажное каркасное здание общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров включает просторную зону выдачи багажа (около 1 000 кв. м), две ленты для получения багажа и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров.