Жители Иркутской области могут проголосовать за объекты благоустройства

До 12 июня жители Приангарья и других регионов страны могут отдать голос за объекты благоустройства. Обозначить свое решение можно до 12 июня на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru, через платформу обратной связи (раздел «Комфортная городская среда») или при помощи волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды».