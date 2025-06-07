Окончен поиск 9-летнего мальчика, который ушёл из дома и пропал в Перми

Поиск 9-летнего мальчика, который ушёл из дома и бесследно пропал в Перми, окончен, сообщили perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Речь идёт о ребёнке, который исчез в Дзержинском районе краевой столицы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 9-летний школьник ушёл из дома на улице Малкова около 16:40 часов дня 5 июня. С того момента его местонахождение было неизвестно. Спустя сутки к поискам подключились волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» и другие поисковые отряды.
В социальных сетях организации распространили ориентировку с фотографией и приметами пропавшего мальчика. Как рассказали perm.aif.ru в краевом ГУ МВД, вечером 6 июня поиск был остановлен. Пропавшего ребёнка обнаружили сотрудники ведомства.
«Мальчик найден сотрудниками полиции вечером 6 июня. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили perm.aif.ru в краевой полиции.
В ведомстве не уточнили, где и при каких обстоятельствах был найден ребёнок. В поисковых отрядах, которые подключались к поискам, также сообщили, что мальчика удалось найти живым. Волонтёры призвали неравнодушных пермяков снять репосты.