Окончен поиск 9-летнего мальчика, который ушёл из дома и пропал в Перми

Речь идёт о ребёнке, который исчез в Дзержинском районе краевой столицы. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 9-летний школьник ушёл из дома на улице Малкова около 16:40 часов дня 5 июня. С того момента его местонахождение было неизвестно. Спустя сутки к поискам подключились волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» и другие поисковые отряды.