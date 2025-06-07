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Более 3 тысяч фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

Самое загруженное направление — польское: в ПП «Брест» фиксируются очереди не только из легкового транспорта, но и пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июн- Sputnik. Почти 1900 легковых автомобилей и 1100 большегрузов стоят в очередях на границах Беларуси с соседними странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

В субботу утром больше всего легковушек находится на границе с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» стоит 1865 машин. В этом же погранпереходе образовалась очередь из пассажирских автобусов — в настоящее время их там 45.

На белорусско-литовской границе также ждут выезда большегрузы и легковые авто, там в общей сложности находится 910 машин: 10 легковушек и 350 фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог» и 550 фур — в «Бенякони».

На латвийском направлении тоже есть очередь: 200 большегрузов ожидают возможности пересечь границу в пункте пропуска «Григоровщина».

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.