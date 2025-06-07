Более 3 тысяч фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 7 июн- Sputnik. Почти 1900 легковых автомобилей и 1100 большегрузов стоят в очередях на границах Беларуси с соседними странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.
В субботу утром больше всего легковушек находится на границе с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» стоит 1865 машин. В этом же погранпереходе образовалась очередь из пассажирских автобусов — в настоящее время их там 45.
На белорусско-литовской границе также ждут выезда большегрузы и легковые авто, там в общей сложности находится 910 машин: 10 легковушек и 350 фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог» и 550 фур — в «Бенякони».
На латвийском направлении тоже есть очередь: 200 большегрузов ожидают возможности пересечь границу в пункте пропуска «Григоровщина».
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.