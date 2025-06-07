Водителей Владивостока предупреждают о дорожной ловушке

В зоне производства всех этих работ находится подразделение школы № 82, куда направляют учеников начальных классов из микрорайона Снеговая Падь. Из-за разбитой дороги и провоцируемых ею транспортных заторов ученикам приходилось тратить лишнее время на дорогу к школе, что негативно сказывалось на их психологическом состоянии. Родители школьников уже обращались в разные инстанции по вопросу дефицита учебных мест в микрорайоне, но пока проблема остаётся нерешаемой (и с бездорожьем, и с новыми школами).