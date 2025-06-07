Водителей Владивостока предупреждают о дорожной ловушке

Как пишут водители в одном из местных telegram-каналов, там сняли асфальтовое покрытие, но предупреждающих знаков о ремонте дороги не установили. 6 июня в тёмное время суток, около 21:44, водитель автомобиля Mercedes налетел на крупный камень, машина получила значительные повреждения.
В комментариях местные водители тоже делятся впечатлениями от этой дороги: «разруха, брошенные участки в процессе ремонта, щебень и камни на дорогах, провалившиеся люки, отсутствие предупреждающих знаков, освещения и ограждений». На соседней улице Карьерной, по словам горожан, ситуация не лучше — такой же бесконечный ремонт.
На публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, пообещав, что информацию о необходимости восстановить дорожное покрытие передали специалистам управления по вопросам топливно-энергетического комплекса для проведения проверки и принятия мер.
В мае горожане сообщали, что на улице Снеговой в районе остановки «Завод мебельной фурнитуры» начался ремонт водопроводной сети. Полосу движения в сторону «Молодёжной» перекрыли, легковые автомобили на оставшейся проезжей части разъехаться могли, а большегрузы оказались вынуждены выруливать на полосу встречного движения.
В зоне производства всех этих работ находится подразделение школы № 82, куда направляют учеников начальных классов из микрорайона Снеговая Падь. Из-за разбитой дороги и провоцируемых ею транспортных заторов ученикам приходилось тратить лишнее время на дорогу к школе, что негативно сказывалось на их психологическом состоянии. Родители школьников уже обращались в разные инстанции по вопросу дефицита учебных мест в микрорайоне, но пока проблема остаётся нерешаемой (и с бездорожьем, и с новыми школами).