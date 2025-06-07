Врач Лопатин: россияне чаще всего травятся продуктами из сырой рыбы

«Молочные продукты требуют четкого соблюдения температурного режима и сроков годности. К сожалению, люди не всегда придают этому должное значение и ориентируются исключительно на субъективные ощущения (“скисло-не скисло”, “вроде еще не испортилось”). Однако молоко, творог, сливки, йогурты и сметана, хранившиеся вне холодильника или с истекшим сроком годности — это идеальная среда для роста бактерий. Молочные продукты могут быть источником заражения сальмонеллами, листериями, кишечной палочкой и золотистым стафилококком. В них также могут содержаться бактерии бруцеллы (Brucella), которые вызывают тяжелое инфекционное заболевание бруцеллез. Патогены могут попадать в молоко от зараженной коровы, через оборудование или грязные руки работников фермерского хозяйства. Разумеется, наиболее опасным в этом плане является непастеризованное молоко», — рассказал Лопатин.