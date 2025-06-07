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В Сочи открылся II Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест»

Международный кинофестиваль открылся в Сочи в Летнем театре.

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Источник: пресс-служба мэрии Сочи

Второй Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест» открылся в Сочи. Церемония открытия состоялась в Летнем театре парка им. Фрунзе, собрав звезд мирового кинематографа, среди которых Карен Шахназаров, Мария Шукшина, Алексей Герман-младший, Гойко Митич, и многие другие.

В программе фестиваля — полнометражные, короткометражные и документальные фильмы из 26 стран, мастер-классы, круглые столы и презентации кинопроектов. Посетители смогут бесплатно увидеть более 90 фильмов, включая 45 российских премьер.

— Наш курорт в эти дни стал площадкой для создания дружелюбной атмосферы творческого и профессионального диалога на евразийском пространстве, популяризации интеллектуального кино, поддержки талантливых профессиональных и начинающих кинематографистов. На кинопоказы пригласили сочинцев и гостей курорта, многие картины они увидят первыми, — отметил глава Сочи Андрей Прошунин. — В ближайшие три дня организаторами подготовлена большая бесплатная программа художественных и документальных фильмов. Они об истории, культуре, военно-исторических событиях, международных отношениях, традиционных ценностях и развитии гражданского общества. С экрана прозвучат рассказы о людях, внесших значительный вклад в развитие своих государств. Желаю насладиться кинотворчеством в эти прекрасные летние дни в Сочи!

Фестиваль продлится до 13 июня, церемония закрытия также состоится в Летнем театре. А «лаборатория подкастов» и образовательные мероприятия будут проходить в течении всей недели.