В Сочи открылся II Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест»

— Наш курорт в эти дни стал площадкой для создания дружелюбной атмосферы творческого и профессионального диалога на евразийском пространстве, популяризации интеллектуального кино, поддержки талантливых профессиональных и начинающих кинематографистов. На кинопоказы пригласили сочинцев и гостей курорта, многие картины они увидят первыми, — отметил глава Сочи Андрей Прошунин. — В ближайшие три дня организаторами подготовлена большая бесплатная программа художественных и документальных фильмов. Они об истории, культуре, военно-исторических событиях, международных отношениях, традиционных ценностях и развитии гражданского общества. С экрана прозвучат рассказы о людях, внесших значительный вклад в развитие своих государств. Желаю насладиться кинотворчеством в эти прекрасные летние дни в Сочи!