Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине.
«Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области. На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано», — сказано в сообщении кабмина.
По решению президента РФ Владимира Путина размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более 3 тысяч человек.
Ранее на такие выплаты правительством было направлено более 1,5 миллиарда рублей.