Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт из Красноярска запечатлел полярное сияние с орбиты

Он показал его в телеграм-каналеКосмонавт Кирилл Песков, родом из Красноярского края, продемонстрировал зрелище полярного сияния над Южным полюсом, снятое с борта Международной космической станции.

Качество жизни в вашем регионе

Он показал его в телеграм-канале.

Космонавт Кирилл Песков, родом из Красноярского края, продемонстрировал зрелище полярного сияния над Южным полюсом, снятое с борта Международной космической станции.

«Я постарался настроить камеру так, чтобы изображение максимально соответствовало тому, что можно увидеть невооруженным глазом», — отметил он в комментарии к фотографиям.

В будущем Песков планирует запечатлеть ночные города и грозы с орбиты.

Ранее рассказывали, что красноярский космонавт Песков объяснил, как осуществляется проветривание на МКС.