Космонавт из Красноярска запечатлел полярное сияние с орбиты

Он показал его в телеграм-канале.
Космонавт Кирилл Песков, родом из Красноярского края, продемонстрировал зрелище полярного сияния над Южным полюсом, снятое с борта Международной космической станции.
«Я постарался настроить камеру так, чтобы изображение максимально соответствовало тому, что можно увидеть невооруженным глазом», — отметил он в комментарии к фотографиям.
В будущем Песков планирует запечатлеть ночные города и грозы с орбиты.
Ранее рассказывали, что красноярский космонавт Песков объяснил, как осуществляется проветривание на МКС.