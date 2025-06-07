Для Триумфальной арки Пальмиры проведены виртуальные сейсмологические испытания

ЯЛТА /Республика Крым/, 7 июня. /ТАСС/. Российские ученые в ходе виртуальных испытаний выяснили, что конструкции Триумфальной арки Пальмиры (Сирийская Арабская Республика) в случае реставрации по их проекту смогут выстоять даже при самых сильных землетрясениях, сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.
«Цифровая модель позволяет проводить испытания онлайн, чтобы не допустить ошибок при реставрации. Мы проводили цифровые сейсмологические исследования арки — не вживую отреставрированной. Нам нужно было понимать, сколько баллов землетрясения выдержит арка», — сказала Соловьева в ходе Международной конференции городов Евразии «Потенциал туризма — ставка на наследие» в Ялте.
Она уточнила, что моделировались землетрясения вплоть до 9 баллов. «Доказали, что она вполне выдерживает [такие толчки]», — подчеркнула представитель ИИМК.
О работе ИИМК РАН в Пальмире.
Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.
Восстановлением арки занимался большой коллектив российских и сирийских специалистов. Для подготовки к реставрации эксперты разобрали завалы в Пальмире, отсканировали каждый блок и сделали виртуальную модель арки до взрыва, впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. По оценкам ученых, сохранилось порядка 40% исторических камней, также были обнаружены древние блоки, которыми можно дополнить арку, невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком.
Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.