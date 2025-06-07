Для Триумфальной арки Пальмиры проведены виртуальные сейсмологические испытания

Восстановлением арки занимался большой коллектив российских и сирийских специалистов. Для подготовки к реставрации эксперты разобрали завалы в Пальмире, отсканировали каждый блок и сделали виртуальную модель арки до взрыва, впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. По оценкам ученых, сохранилось порядка 40% исторических камней, также были обнаружены древние блоки, которыми можно дополнить арку, невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком.