В Башкирии в ДТП между двумя питбайками с подростками за рулем погиб 15-летний

Накануне, 6 июня, в Башкирии в ДТП между питбайками погиб подросток. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По предоставленным данным, авария произошла на дороге между Верхними Татышлами и Новокайпаново в Татышлинском районе. Два питбайка, за рулем которых были подростки 15 и 16 лет, столкнулись лоб в лоб.
В результате столкновения 15-летний подросток скончался на месте ДТП, а 16-летний находится в тяжелом состоянии.
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