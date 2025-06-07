«Школа 800» в Нижнем Новгороде объявила вторую волну набора

Отметим, что количество мест в классах ограничено. В корпусе на Автозаводе в пятый класс открыты четыре места, в седьмой класс — 17 мест, в восьмой класс — 11 мест, в 10 класс в технологический (инженерный) профиль — 15 мест, в гуманитарный (английский) — 4 мест, в гуманитарный (история) — 6 мест, в естественно-научный — 1 место.