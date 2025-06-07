«Школа 800» в Нижнем Новгороде объявила вторую волну набора

Нижегородская «Школа 800» объявила вторую волну набора. Об этом представители школы сообщили в соцсетях.
Согласно информации, с 5 по 22 июня продлится этап регистрации личного кабинета родителя, с 23 по 29 июня продлится проверка и подтверждение анкет кандидатов, а 29 июня будет рассылка приглашений в личном кабинете на вступительные испытания. С 12 по 17 августа продлятся вступительные испытания, а 20 августа публикация итогового рейтинга и информации о возможности и сроках апелляции.
Отметим, что количество мест в классах ограничено. В корпусе на Автозаводе в пятый класс открыты четыре места, в седьмой класс — 17 мест, в восьмой класс — 11 мест, в 10 класс в технологический (инженерный) профиль — 15 мест, в гуманитарный (английский) — 4 мест, в гуманитарный (история) — 6 мест, в естественно-научный — 1 место.
В Сормовском корпусе открыты места в пятый класс — 14, в седьмой класс — 19, в восьмой класс — 21, в 10 класс в технологический (инженерный) профиль — 3 места, в гуманитарный (английский) — 16 мест, в социально-экономический — 2 места.
В Верхних Печерах доступны в шестой класс — 17 мест, в восьмой класс — 24 места, в 10 класс в технологический (инженерный) профиль — 4 места, в гуманитарный (английский) — 14 мест, в социально-экономический — 18 мест, в технологический (IT) — 13 мест, в естественно-научный — 3 места.