Юлия Пересильд приехала в Иркутск

Среди слушателей на встрече — молодые актеры, режиссеры, музыканты и композиторы, студенты творческих учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. Юлия рассказала им, как сама поступала в театральный. По словам артистки, одного таланта для успеха мало: