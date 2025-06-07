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Юлия Пересильд приехала в Иркутск

Она принимает участие в фестивале современного искусства.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Актриса театра и кино стала одним из спикеров второго фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск». На встрече с иркутянами она поздравила всех с Днем города и поделилась планами на ближайшие дни:

— Прилетела в Иркутск в 4:30 утра. В городе успела увидеть только деревянные дома.

Планирую поехать на Байкал, никогда там не была.

Среди слушателей на встрече — молодые актеры, режиссеры, музыканты и композиторы, студенты творческих учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. Юлия рассказала им, как сама поступала в театральный. По словам артистки, одного таланта для успеха мало:

— Нужно быть личностью и сделать так, чтобы хотелось оставить что-то про себя.

Также в числе спикеров фестиваля Ирина Апексимова, Петр Дранга, Александра Урсуляк и другие.