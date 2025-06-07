Опубликована подборка красивых свадебных платьев для невест в 2025 году

Одним из ярких предложений является элегантное свадебное платье из коллекции 2025 года. Модель с спущенными плечами выполнена из атласа и жемчужной органзы. Особенностью платья является съемная юбка-шлейф А-силуэта, которая позволяет создать эффектный образ для церемонии и легко трансформируется в наряд для танцев. Платье подходит на размеры 42−44 и находится в отличном состоянии. Цена — 35 000 рублей.