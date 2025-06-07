Бывшему заложнику «Норд-Оста» выплатили компенсацию спустя 22 года

Господин Захаров до этого получил денежную компенсацию как пострадавший, но также решил добиться компенсации морального вреда. Первый иск он подал в 2022 году, но его оставили без рассмотрения из-за неявки мужчины на заседания. Аналогичный иск был направлен им в сентябре 2024 года, по нему состоялось шесть заседаний.