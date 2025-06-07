Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала

Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала — он будет составлять 48 часов.