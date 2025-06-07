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Пермячку обязали вернуть в бюджет более 700 тысяч рублей

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города.

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Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города. Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Суд установил, что пермячка незаконно воспользовалась правом на получение средств маткапитала и других соцвыплат. Для этого фигурантка обратилась в органы ЗАГС для регистрации факта рождения несуществующего ребенка, представив в качестве подтверждения недостоверные свидетельские показания третьего лица.

Получив свидетельство о рождении, женщина подготовила и направила в отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю и в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» документы для получения средств материнского капитала и других соцвыплат.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор города Перми, который также потребовал взыскать с злоумышленницы незаконно полученные ею деньги — всего более 700 тыс. рублей.

Суд приговорил виновную к штрафу, а также удовлетворил иск прокурора и взыскал с женщины сумму ущерба, причиненного бюджету.