Самарский ЦСК ВВС вошел в состав участников сезона ВХЛ 2025−2026

Заседание правления лиги прошло 6 июня в Сочи. Там утвердили список команд и структуру проведения чемпионата.
Всего в предстоящем сезоне ВХЛ будут 33 коллектива. Без изменений. В том числе самарский ЦСК ВВС. В прошлом «летчики» заняли 28-ю строчку с 53 очками. Также забросили 144 шайбы и пропустили 184. В плей-офф не попали.
«Клубы сыграют по круговой системе по 64 матча (по 32 дома и 32 на выезде)», — уточнили представители Всероссийской хоккейной лиги.
Недавно 22-летний экс-нападающий волжан Матвей Насыров перешел в ХК «Челны». В минувшей «регулярке» поучаствовал в 61 встрече и заработал 31 результативное очко.
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