Самарский ЦСК ВВС вошел в состав участников сезона ВХЛ 2025−2026

Всего в предстоящем сезоне ВХЛ будут 33 коллектива. Без изменений. В том числе самарский ЦСК ВВС. В прошлом «летчики» заняли 28-ю строчку с 53 очками. Также забросили 144 шайбы и пропустили 184. В плей-офф не попали.