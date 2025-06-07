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В Ростове открыли мемориальную доску маршалу Тимошенко

Ростов увековечил память легендарного маршала.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону появился новый памятный знак — в микрорайоне Военвед торжественно открыли мемориальную доску в честь маршала Семена Тимошенко. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Улица героя». Об этом сообщили в парламенте Ростовской области.

Семен Тимошенко — дважды Герой Советского Союза. В 1941 году руководил контрнаступлением под Ростовом, командовал Сталинградским фронтом. После войны продолжал службу в армии, был похоронен у Кремлевской стены.

Мемориальная доска — это дань уважения человеку, чья военная стратегия помогла отстоять наш город. Среди почетных гостей были депутаты, активисты движения «Орлята России» и юнармейцы.

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