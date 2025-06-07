В Ростове открыли мемориальную доску маршалу Тимошенко

В Ростове-на-Дону появился новый памятный знак — в микрорайоне Военвед торжественно открыли мемориальную доску в честь маршала Семена Тимошенко. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Улица героя». Об этом сообщили в парламенте Ростовской области.