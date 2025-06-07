В Казани на улице Островского почти на неделю перекроют движение

Также с 15 мая в Московском районе временные ограничения коснулись четырех улиц: Восстания, Декабристов, Серова и проспекте Ибрагимова. Еще до 15 октября из-за ремонта дороги будет перекрыт участок от Вознесенского тракта до улицы Ершова. В связи с ремонтом внутриквартальных тепловых сетей до 16 июня закроют проезд на участке от дома № 131е до дома № 129 на улице Декабристов.