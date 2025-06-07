Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на улице Островского почти на неделю перекроют движение

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Речь идет об участке дороги возле соседних домов № 105 и 107, которые находятся рядом с перекрестком улицы Островского и Нурсултана Назарбаева. Там ожидается частичное перекрытие дороги с 9 по 15 июня.

Также с 15 мая в Московском районе временные ограничения коснулись четырех улиц: Восстания, Декабристов, Серова и проспекте Ибрагимова. Еще до 15 октября из-за ремонта дороги будет перекрыт участок от Вознесенского тракта до улицы Ершова. В связи с ремонтом внутриквартальных тепловых сетей до 16 июня закроют проезд на участке от дома № 131е до дома № 129 на улице Декабристов.

Напомним, почти полмиллиарда рублей направят на ремонт трассы Казань — Боровое Матюшино. Работы будут проведены на участке протяженностью шесть километров.