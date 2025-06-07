В Казани на улице Островского почти на неделю перекроют движение

Речь идет об участке дороги возле соседних домов № 105 и 107, которые находятся рядом с перекрестком улицы Островского и Нурсултана Назарбаева. Там ожидается частичное перекрытие дороги с 9 по 15 июня.
Также с 15 мая в Московском районе временные ограничения коснулись четырех улиц: Восстания, Декабристов, Серова и проспекте Ибрагимова. Еще до 15 октября из-за ремонта дороги будет перекрыт участок от Вознесенского тракта до улицы Ершова. В связи с ремонтом внутриквартальных тепловых сетей до 16 июня закроют проезд на участке от дома № 131е до дома № 129 на улице Декабристов.
Напомним, почти полмиллиарда рублей направят на ремонт трассы Казань — Боровое Матюшино. Работы будут проведены на участке протяженностью шесть километров.