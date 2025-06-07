Движение автобусов к кладбищам усилили в Родительскую субботу и Троицу

К Южному кладбищу доставит временный экспресс-маршрут № 2 М от станции метро «Московская» с интервалом движения в две-четыре минуты. Оттуда же ходит автобус № 147, от «Проспекта Ветеранов» следует маршрут № 195. На 108-м до Южного кладбища можно добраться от Кировского завода, а на 377-м — от железнодорожной станции Царское село.