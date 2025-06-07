МВД призвало белорусов соблюдать безопасности во время отдыха

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призвало граждан соблюдать безопасность во время отдыха на природе и у водоемов.
В министерстве констатировали, что с установлением хорошей летней погоды растет количество людей, которые отправляются отдыхать в парки, скверы и к воде.
«Для обеспечения их безопасности, сохранности имущества, минимизации количества правонарушений и преступлений, а также несчастных случаев в таких местах МВД проводится комплекс профилактических мероприятий», — сказали в пресс-службе ведомства.
Там также уточнили, что наряду с несением службы пешими нарядами для охраны порядка милиционеры используют средства персональной мобильности, а также республиканскую систему мониторинга, в труднодоступных местах применяют квадрокоптеры.
В МВД напомнили, что в зонах массового отдыха и на пляжах нельзя употреблять алкоголь, так как нетрезвые подвержены наибольшей опасности в воде.
Милиция уделяет особое внимание безопасности несовершеннолетних. В МВД призвали родителей контролировать детей и не оставлять их без присмотра. Им следует постоянно напоминать о правилах поведения, в том числе у водоемов.
В министерстве уточнили, что соблюдение установленных требований позволит хорошо провести время и избежать неприятностей.