Ракетную опасность объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявили ракетную опасность. Такие сообщения от РСЧС получили жители 7 июня.
— Объявлена ракетная опасность на всей территории области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — говорится в сообщении Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ночью 5 июня средства ПВО сбили 15 беспилотников над Ростовской областью. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили строения на двуз подворьях в хуторе Сулин.
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