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Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности 7 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили ракетную опасность. Такие сообщения от РСЧС получили жители 7 июня.

— Объявлена ракетная опасность на всей территории области. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — говорится в сообщении Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ночью 5 июня средства ПВО сбили 15 беспилотников над Ростовской областью. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили строения на двуз подворьях в хуторе Сулин.

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