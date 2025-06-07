Путин подписал закон о пенсиях для чиновников «Сириуса»

Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории «Сириус» в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом.