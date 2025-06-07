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Путин подписал закон о пенсиях для чиновников «Сириуса»

Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для чиновников «Сириуса».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории «Сириус», а также в ее контрольно-счетном органе и территориальной избирательной комиссии.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории «Сириус» в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом.

Законом также уточняется, что пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к пенсии не выплачиваются, если человек продолжает работать на постоянной основе в госорганах — будь то федеральные, региональные, муниципальные или международные структуры.

Доплаты будут приостанавливаться и в случае, если бывший сенатор или депутат снова занимает государственную или муниципальную должность на постоянной основе, либо работает в международных организациях, где предусмотрено пенсионное обеспечение по российскому законодательству.