Главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы российского хоккея

Главного тренера хоккейного клуба «Динамо-Минск» ввели в Зал славы российского хоккея, сообщает Sputnik Беларусь.
Торжественная церемония проходила на федеральной территории Сириус. Во время вручения перстней членов Зала славы президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что Дмитрий Квартальнов является наставником, который помог многим командам достичь новых высот.
— Своим подходом к игре воспитал не одно поколение хоккеистов, — подчеркнул он.
Дмитрий Квартальнов за свою тренерскую карьеру работал с известными клубами, возглавляя в разное время тренерский штаб в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барс».
С 2023 года Квартальнов возглавляет минское «Динамо». В 2025-м он вывел клуб во второй тур плей-офф Кубка Гагарина.
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