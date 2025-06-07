Приставы смогут получать данные о звонках коллекторов

Кроме того, согласно документу, граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал «Госуслуги», но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. Также определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.