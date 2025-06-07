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Путин присвоил начальнику УМВД по Омской области звание генерал-майора

Кроме Вадима Болотова, им награждены еще двое начальников региональных УМВД.

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Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о присвоении президентом Владимиром Путиным очередных званий трем руководителям региональных УМВД. В числе отличившихся — начальник УМВД Омской области Вадим Болотов. Указом президента Болотову присвоено звание генерал-майора.

«Присвоение специальных званий высшего начальствующего состава нашим коллегам является знаком доверия верховного главнокомандующего и высокая оценка деятельности всего коллектива министерства», — отметил Колокольцев.

Напомним, Вадим Болотов начал руководить омским УМВД с 2024 года. До перевода в Омск он являлся заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай.