Облачно с прояснениями, местами ливни и град ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем во многих районах возможны грозы. Днем при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4−9 м/с, днем при грозах местами шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.