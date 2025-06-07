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Облачно с прояснениями, местами ливни и град ожидаются сегодня в Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 июня будет облачно с прояснениями, местами ливни и град. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 751 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем во многих районах возможны грозы. Днем при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4−9 м/с, днем при грозах местами шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.

Температура воздуха днем составит 23−29 градусов тепла, в юго-восточных районах — плюс 30−32 градуса.