Торжественные возложения цветов прошли в Красноярске в честь Дня города

В Красноярске состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня города, в рамках которых горожане возложили цветы к памятникам выдающихся земляков.
В различных районах города красноярцы отдали дань уважения тем, кто внес значительный вклад в развитие региона.
Так, в Железнодорожном районе цветы были возложены к памятникам губернатору и просветителю Александру Степанову, а также Архиепископу Луке.
В Свердловском районе почтение оказали скульптуре учёного Елены Крутовской, расположенной в национальном парке «Красноярские Столбы». Ученики и музейные работники возложили цветы к памятнику художника Василия Сурикова, а сотрудники Культурного центра почтили память балетмейстера Михаила Годенко.
Кроме того, представители спортивного сообщества вспомнили олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина и альпиниста Евгения Абалакова.
Ранее рассказывали, что на Предмостной площади в Красноярске могут появиться новые объекты: парк, кафе и центр для молодежи.