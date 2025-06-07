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Торжественные возложения цветов прошли в Красноярске в честь Дня города

В Красноярске состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня города, в рамках которых горожане возложили цветы к памятникам выдающихся земляков.

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В Красноярске состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня города, в рамках которых горожане возложили цветы к памятникам выдающихся земляков.

В различных районах города красноярцы отдали дань уважения тем, кто внес значительный вклад в развитие региона.

Так, в Железнодорожном районе цветы были возложены к памятникам губернатору и просветителю Александру Степанову, а также Архиепископу Луке.

В Свердловском районе почтение оказали скульптуре учёного Елены Крутовской, расположенной в национальном парке «Красноярские Столбы». Ученики и музейные работники возложили цветы к памятнику художника Василия Сурикова, а сотрудники Культурного центра почтили память балетмейстера Михаила Годенко.

Кроме того, представители спортивного сообщества вспомнили олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина и альпиниста Евгения Абалакова.

Ранее рассказывали, что на Предмостной площади в Красноярске могут появиться новые объекты: парк, кафе и центр для молодежи.