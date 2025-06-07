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ГАИ начала рейды против нетрезвых водителей

Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» выбыли в наиболее аварийные регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!», которое продлится до 10 июня, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Цель акции — выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения нетрезвыми водителями, пешеходами и велосипедистами.

«Наряды ДПС переведены на усиленный вариант несения службы. По всей стране предусмотрены специальные мероприятия “Фильтр” и “Паутина”, — сказали в МВД.

По данным ведомства, экипажи ГАИ направлены к местам отдыха, круглосуточным магазинам и развлекательным заведениям.

В МВД уточнили, что рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» выбыли в наиболее аварийные регионы республики, чтобы не допускать грубых нарушений ПДД.

В министерстве отметили, что анализ аварийности свидетельствует, что значительное количество аварий происходит с участием нетрезвых и по вине водителей, не имеющих прав. С начала текущего года инспекторы ГАИ выявили более 4,6 фактов управления машинами пьяными автомобилистами.

Инспекция призвала граждан сообщать в милицию, если им стало известно, что машиной управляет нетрезвый водитель или на проезжей части находится пьяный пешеход либо велосипедист.