ГАИ начала рейды против нетрезвых водителей

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!», которое продлится до 10 июня, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Цель акции — выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения нетрезвыми водителями, пешеходами и велосипедистами.
«Наряды ДПС переведены на усиленный вариант несения службы. По всей стране предусмотрены специальные мероприятия “Фильтр” и “Паутина”, — сказали в МВД.
По данным ведомства, экипажи ГАИ направлены к местам отдыха, круглосуточным магазинам и развлекательным заведениям.
В МВД уточнили, что рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» выбыли в наиболее аварийные регионы республики, чтобы не допускать грубых нарушений ПДД.
В министерстве отметили, что анализ аварийности свидетельствует, что значительное количество аварий происходит с участием нетрезвых и по вине водителей, не имеющих прав. С начала текущего года инспекторы ГАИ выявили более 4,6 фактов управления машинами пьяными автомобилистами.
Инспекция призвала граждан сообщать в милицию, если им стало известно, что машиной управляет нетрезвый водитель или на проезжей части находится пьяный пешеход либо велосипедист.