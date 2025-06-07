ГАИ начала рейды против нетрезвых водителей

В министерстве отметили, что анализ аварийности свидетельствует, что значительное количество аварий происходит с участием нетрезвых и по вине водителей, не имеющих прав. С начала текущего года инспекторы ГАИ выявили более 4,6 фактов управления машинами пьяными автомобилистами.