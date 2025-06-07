Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), в отдельных регионах ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за это привлекали к ответственности только в некоторых субъектах — например, в Московской области и Санкт-Петербурге. При этом штрафы там были значительно ниже.