Туристический теплоход впервые за 7 лет отправился из Усть-Кута

Впервые за последние 7 лет в порт Осетрово, расположенный в Усть-Куте Иркутской области, прибыл трехпалубный теплоход «Демьян Бедный». Город стал отправной точкой для нового туристического маршрута Усть-Кут — Якутск. В сезон навигации путешественники получат возможность отправиться в 10-дневный круиз по реке Лена. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
— Участниками первого рейса теплохода «Демьян Бедный» из Усть-Кута в Якутск стали туристы с Дальнего Востока, Северного Кавказа, Урала и Сибири, — отметили в правительстве Приангарья.
В следующем году планируется запустить реверсивные круизные рейсы по направлению Усть-Кут — Якутск.
Напомним, до 12 июня жители Приангарья и других регионов страны могут отдать голос за объекты благоустройства. Обозначить свое решение можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, через платформу обратной связи (раздел «Комфортная городская среда») или при помощи волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды».