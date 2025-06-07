Туристический теплоход впервые за 7 лет отправился из Усть-Кута

Впервые за последние 7 лет в порт Осетрово, расположенный в Усть-Куте Иркутской области, прибыл трехпалубный теплоход «Демьян Бедный». Город стал отправной точкой для нового туристического маршрута Усть-Кут — Якутск. В сезон навигации путешественники получат возможность отправиться в 10-дневный круиз по реке Лена. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.