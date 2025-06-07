Пусть мама услышит: почему каждый год в Москве пропадают семь тысяч детей

— Ребенок должен знать, что нельзя никому сообщать личные данные и коды, а если он все же нарушил это правило, то надо сразу сообщить родителям и ничего не бояться. Объясните ребенку, что даже если вы попали в беду, то вместе все преодолеете и решите, а доверять незнакомцам не стоит, — посоветовал эксперт.