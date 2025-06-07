Пусть мама услышит: почему каждый год в Москве пропадают семь тысяч детей

Летом число пропаж несовершеннолетних растет. С чем это связано, куда и почему пропадают дети, как не допустить подобное и что делать, если это все же произошло, «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественного совета при МВД РФ, президента фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрия Второва.
Каждый год в московские отделы полиции поступает около семи тысяч заявлений о пропаже детей. По словам Дмитрия Второва, большинство пропавших ребят находят быстро — в первые три часа.
— Чаще всего дети теряются в общественных местах: парках, торговых центрах, на массовых мероприятиях, — говорит эксперт. — И основная причина таких историй — невнимательность родителей.
Взрослому достаточно на несколько секунд отвлечься на пришедшее сообщение или беседу.
— Чтобы не потерять ребенка, нужно постоянно смотреть за ним. Часто мы видим, как мама или папа идут по улице, а ребенок либо идет сзади, либо ушел далеко вперед. Это крайне опасная ситуация, — поясняет Дмитрий Второв.
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Кроме того, собираясь на прогулку, одевайте ребенка в одежду ярких цветов. В карман положите визитку или записку с вашим номером телефона.
— Нужно регулярно говорить с ребенком о правилах безопасности и напоминать, что делать, если он потеряется, например, о том, что помочь могут только люди в форме: охрана, продавцы, кассиры, сотрудники метро, полицейские и работники других служб, — уточнил эксперт.
Держать под контролем.
Если маленьких детей удается найти в первые часы, то с подростками истории гораздо сложнее.
— С наступлением теплой погоды из года в год мы видим, что число случаев пропаж детей возрастает, особенно подростков. Это связано с тем, что дети летом предоставлены сами себе, — рассказывает эксперт. В итоге ребенок может стать жертвой преступления или даже его участником, связаться с плохой компанией, увлечься опасным хобби, таким как руферство и зацепинг.
По словам Второва, все это в итоге приводит к семейным конфликтам, а их самое страшное последствие — уход ребенка из дома.
— Родителям начинают не нравиться круг общения ребенка, стиль поведения, поздние возвращения домой с прогулки. И в этой ситуации важно не просто запретить, а разобраться в корне возникновения девиантного поведения, — считает он. — Не бойтесь обратиться к психологу.
Заняться делом.
Чтобы не столкнуться с самовольным уходом ребенка из дома, прежде всего, подчеркивает эксперт, необходимо организовать досуг подростка на время летних каникул.
— Запишите его в городской лагерь или на кружки, в секции. Важно, чтобы ребенок был занят делом, а не бесцельно шатался по улицам, — рекомендует Дмитрий Второв.
Если ребенку хочется экстрима, то в ваших силах спланировать для него безопасное, при этом полезное времяпрепровождение. Например, можно сходить вместе на картинг, скалодром и попробовать другие виды безопасных экстремальных развлечений под контролем инструкторов.
По указке злодеев.
Член Общественного совета при МВД РФ также сообщил, что в последнее время дети стали пропадать по указке мошенников. Чтобы уберечь детей от подобного, важно заранее поговорить с ними об этом.
— Ребенок должен знать, что нельзя никому сообщать личные данные и коды, а если он все же нарушил это правило, то надо сразу сообщить родителям и ничего не бояться. Объясните ребенку, что даже если вы попали в беду, то вместе все преодолеете и решите, а доверять незнакомцам не стоит, — посоветовал эксперт.
Дженнет Гончарова, специалист семейного центра «Алтуфьево» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы:
— Доверие — важный фактор при построении гармоничных отношений с ребенком. Выполняйте обещания и объясняйте свои решения. Вместо обвинений выражайте свои чувства, например, если ребенок задержался, скажите: «Я переживал, когда ты не сообщил, что опаздываешь». Чаще обнимайте своего ребенка, физический контакт важен.
Если потерялся ребенок.
Инструкция к действию:
Сразу звоните в полицию по номеру 102, 112.Обратитесь к волонтерам. Горячая линия фонда «Поиск пропавших детей»: 8 (800) 30−112−01 — работает круглосуточно. В парке или торговом центре обратитесь к охране. Осмотрите дворы и детские площадки, торговые центры, расположенные в вашем районе. Оповестите классного руководителя и родителей одноклассников. Свяжитесь с друзьями ребенка, возможно, они что-то знают. Осмотрите подъезд вашего дома. Поднимитесь на последний этаж и пройдите каждый пролет пешком. Дома обязательно кто-то должен оставаться на случай, если ребенок вернется сам.
В летние месяцы показатель смертности среди детей в возрасте от пяти до девяти лет в среднем увеличивается на 21 процент, а для подростков от 10 до 14 лет этот показатель вырастает на 32 процента, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.