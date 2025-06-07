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Гонщики «Мега-Лады» взяли серебро и бронзу 1-го этапа личного чемпионата России

Спидвейные заезды организовали в Башкортостане.

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Спидвейные заезды организовали в Башкортостане.

Золото первого этапа личного чемпионата России завоевал Сергей Логачев из команды «Восток». Вторыми и третьими стали гонщики тольяттинской «Мега-Лады» Роман Лахбаум и Виктор Кулаков соответственно.

Также 63-й регион представляют Семен Грехов, Евгений Сайдуллин и Арсений Зубков.

«Впереди у мотоциклистов еще три этапа личного чемпионата России. Один из них состоится в Тольятти в начале сентября», — добавили в Минспорте губернии.

Ранее «Мега-Лада» одолела «Восток» на домашней площадке со счетом 47:43 (0+).

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