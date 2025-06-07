За минувшие сутки в Ростовской области потушили 10 техногенных пожаров

Напряжённые сутки выдались у спасателей Ростовской области. 6 июня пожарные ликвидировали 10 техногенных возгораний, о чем сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также спасатели выезжали семь раз на тушение сухой растительности, и столько же на ликвидацию последствий ДТП. Всего на местах ЧП работали 212 спасателей и 53 единицы спецтехники.
Специалисты ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в юго-восточных районах действует наивысший, 5-й класс пожароопасности.
Спасатели напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер. Сухая жаркая погода создает идеальные условия для мгновенного распространения огня, особенно в степных районах.
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