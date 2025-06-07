В РФ ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которой было присвоено обозначение 14.16.1. Она устанавливает штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан в случае продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Должностным лицам за аналогичное правонарушение придется заплатить от 100 до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тыс. рублей.