Найденный в Заславле древний 80-метровый подземный тоннель откроется туристам

Также при поддержке «Белреставрации» были обнаружены архивы последних археологических исследований, проводившихся в городе в «семидесятых» годах прошлого века. В документах было указано, что на городище размещался подземный ход, примерная длина которого составляет 80 метров, а высота — примерно 1,2 метра.