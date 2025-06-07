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Найденный в Заславле древний 80-метровый подземный тоннель откроется туристам

В Беларуси нашли древний подземный тоннель, который откроют для туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси раскопали древний подземный тоннель, который сделают туробъектом, пишет БелТА.

Так, в Заславле на территории древнего городища обнаружили уникальный подземный ход. Раскопки ведутся в ходе подготовки объектов города к областному фестивалю тружеников села «Дажынкі». Отмечается, что при подготовке райцентра пристальное внимание было обращено на историю древнейшего города.

Также при поддержке «Белреставрации» были обнаружены архивы последних археологических исследований, проводившихся в городе в «семидесятых» годах прошлого века. В документах было указано, что на городище размещался подземный ход, примерная длина которого составляет 80 метров, а высота — примерно 1,2 метра.

— Подземный ход уникален и может стать доступным для туристов, — прокомментировала начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько.

Археологические раскопки проводятся для досконального изучения вала вокруг замка, чтобы в перспективе открыть аутентичные архитектурные объекты древнейшей истории Заславля.

Сейчас специалистами НАН Беларуси проводятся раскопки, которые займут около месяца. Затем в дальнейшем будет проведена реконструкция объектов для обеспечения сохранность их и доступности.

— Большой интерес вызывает сам подземный ход — как он выглядит, куда ведет и каким было его предназначение. На все эти вопросы ответят нам ученые, — констатировала чиновница.

Ранее мы писали, что бесплатные экскурсии, дегустации, дни открытых дверей и скидки предложат объекты туризма по всей Беларуси: «Экскурсии в Несвиже, дегустации на “Слодыче” и “Бабушкиной крынке”, дни открытых дверей в дом-музее Марка Шагала и в Коссовском дворце».

Еще белорусская водка вошла в рейтинг лучших алкогольных напитков в мире.