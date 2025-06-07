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В больницу Ростова перевели 19-летнего санитара с острым лейкозом из Азова

Минздрав: 19-летний пациент с острым лейкозом из Азова получает лечение в больнице Ростова.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростов 6 июня транспортировали 19-летнего парня из Азова Никиту Маркушина. Ранее парню диагностировали острый лейкоз. Родные просили перевести его в больницу в Донской столице.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» отец Никиты Евгений, состояние сына стремительно ухудшилось за несколько дней. Сначала он чувствовал головокружение и усталость, позже заметил на теле сыпь. Родные тут же отвезли парня в местную больницу. К 6 июня парень уже с трудом передвигался и говорил.

Вечером в пятницу Никиту доставили в ростовское медучреждение.

— Минздрав в курсе данной ситуации с 6 июня. Пациент находится в специализированном учреждении Ростова-на-Дону, — прокомментировали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

По словам родных Никиты, сейчас ему предстоит переливание крови. Они просят все неравнодушных сдать кровь по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/636 (для Маркушина Никиты Евгеньевича).