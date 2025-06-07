В больницу Ростова перевели 19-летнего санитара с острым лейкозом из Азова

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» отец Никиты Евгений, состояние сына стремительно ухудшилось за несколько дней. Сначала он чувствовал головокружение и усталость, позже заметил на теле сыпь. Родные тут же отвезли парня в местную больницу. К 6 июня парень уже с трудом передвигался и говорил.