Лето, жара: спасатели Башкирии напомнили о правилах поведения на воде.

Управление гражданской защиты Уфы в своем телеграм-канале напомнило о существующих правилах безопасности на воде, которые помогут сохранить жизнь. Правила просты, но эффективны:
— Не оставляй детей у воды без присмотра ни на секунду;
— Купайся только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели;
— Не заплывай далеко от берега, твоё «геройство» никому не нужно, а близким ты нужен живым;
— Не плавай, если выпил алкоголь;
— Не купайся вечером и ночью;
— Не игнорируй знак «Купание запрещено»;
— Не прыгай с обрыва.
Как сообщал накануне Башинформ, в реке Ашкадар Стерлитамакского района утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте.