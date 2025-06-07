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Лето, жара: спасатели Башкирии напомнили о правилах поведения на воде

Лето, жара: спасатели Башкирии напомнили о правилах поведения на воде.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Башинформ

Управление гражданской защиты Уфы в своем телеграм-канале напомнило о существующих правилах безопасности на воде, которые помогут сохранить жизнь. Правила просты, но эффективны:

— Не оставляй детей у воды без присмотра ни на секунду;

— Купайся только на оборудованных пляжах. Там дежурят спасатели;

— Не заплывай далеко от берега, твоё «геройство» никому не нужно, а близким ты нужен живым;

— Не плавай, если выпил алкоголь;

— Не купайся вечером и ночью;

— Не игнорируй знак «Купание запрещено»;

— Не прыгай с обрыва.

Как сообщал накануне Башинформ, в реке Ашкадар Стерлитамакского района утонул мужчина, купавшийся в необорудованном месте.